Zdenek Stybar spreekt in laatste interview over relatieproblemen, zoontje en toekomst: "Alles op een rijtje zetten in India"

Op het WK veldrijden neemt Zdenek Stybar vandaag voor eigen volk in Tabor afscheid van de wielersport. De 38-jarige Tsjech beleefde de voorbije 3 jaar een woelige periode en dat had een impact op zijn gezinsleven. "Mijn vrouw en ik moeten alle twee eerst weer gelukkig worden", vertelt Stybar openhartig.

3 wereldtitels in het veld, een Tour-etappe, een Vuelta-etappe, de Strade Bianche, de Omloop Het Nieuwsblad, de E3 BinckBank Classic in Harelbeke en nog veel meer. Veel renners zouden blindelings tekenen voor een carrière zoals die van Zdenek Stybar. Maar de voorbije 3 jaar liep het niet over rozen voor de 38-jarige Tsjech. "Er was altijd wel iets." "Het begon allemaal met een hartoperatie (voor de Ronde van Vlaanderen van 2021)." "Daarna sukkelde mijn vrouw met haar gezondheid (burn-out), waren er 2 miskramen en kreeg ik geen contractverlenging", doet Stybar zijn verhaal. "En 8 maanden geleden kon ik zelfs niet wandelen door een liesslagaderoperatie."

In India wil ik graag ontdekken wat ik wil, wat er me te wachten staat en wat ik heel graag zou doen. Zdenek Stybar

Al die tegenslagen wogen op zijn huwelijk met zijn Belgische partner Ine. "Onze relatie heeft serieus geleden onder al die zaken." "We zijn al bijna 20 jaar samen en hebben samen al heel veel meegemaakt. Net nu we van het leven kunnen beginnen te genieten en we weer meer samen kunnen zijn, zou het jammer zijn als we zeggen: "Het is genoeg geweest."" Stybar gaat ervanuit dat alles weer goedkomt. "In onze relatie hebben we altijd al heel goed kunnen communiceren met elkaar, vooral mijn vrouw is daar heel sterk in." "Maar we moeten alle twee eerst weer gelukkig worden." Om dat geluk opnieuw te vinden, zal Stybar 6 dagen na het WK veldrijden met de rugzak naar India vertrekken. In zijn eentje. "Ik wil er graag ontdekken wat ik wil, wat er op me wacht en wat ik heel graag zou doen. Waarschijnlijk zal ik het antwoord er niet vinden. Maar ik zal er wel de rust terugvinden."

Zdenek Stybar met Ine en hun zoontje Lewis.

Magisch moment met zoontje Lewis

Eerst wil Stybar nog enkele dagen doorbrengen met Ine en hun zoontje Lewis, die de diagnose van autisme kreeg. 1 week geleden beleefden Stybar en zijn zoontje nog een magische zondag in Hoogerheide. "Ik had Lewis toen gevraagd om te komen supporteren voor mij. Maar hij zei resoluut "neen"." "Waarom weten we niet. Waarschijnlijk heeft het te maken met de drukte en het feit dat iedereen dan met hem begint te praten", vermoedt Stybar. "Maar toen Ine Lewis vroeg om met mij een rondje te rijden op het parcours van Hoogerheide, was hij wel heel enthousiast." Een hartverwarmend vader-zoonmoment. En daar bleef het niet bij. "Lewis had zijn vinger geschaafd tijdens het fietsen en wilde een pleister op zijn wonde." "Toen we halt hielden, herkende ik de verpleegster. Zij was de eerste verpleegster die bij mij was na mijn val in Ardooie tijdens de Eneco Tour van 2014. Ze heeft me toen tot in de operatiezaal in Roeselare gebracht. Hoe groot kan het toeval zijn?"

Toekomst als ploegleider?