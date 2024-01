Alpecin-Deceuninck maakt werk van de toekomst met Nederlandse juniorenkampioen Senna Remijn

Een man om in de gaten te houden komend weekend tijdens het WK voor junioren: Senna Remijn werd afgelopen zondag nog 2e in Hoogerheide en won dit seizoen onder meer in Zonhoven, Hulst, Heusden-Zolder en op het Nederlands kampioenschap.



Als Remijn de wereldtitel pakt, is dat meteen ook een succes voor de broers Roodhooft, want de 18-jarige Nederlander heeft zich voor de komende jaren verbonden aan Alpecin-Deceuninck.

Ook op de weg kan Remijn goed uit de voeten. Zo werd hij op het laatste WK op de weg 11e en eindigde hij 3e in het eindklassement van de prestigieuze Vredeskoers.



"Ik wil beide disciplines blijven combineren", zegt Remijn, die vanaf 1 september officieel deel zal uitmaken van de ploeg. "Ik ben blij dat ik die kans bij Alpecin-Deceuninck krijg."

"Ik ben ervan overtuigd dat ik bij dit team mijn talenten op de weg kan ontdekken en daarnaast een nog betere veldrijder kan worden."