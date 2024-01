Monami: "Het talent was er altijd al, vorig jaar is Sinner vooral mentaal sterk gegroeid"

ma 29 januari 2024 09:10

Jannik Sinner heeft gisteren zijn grandslampalmares geopend op de Australian Open. De jonge Italiaan, die in de halve finales titelhouder en nummer 1 Novak Djokovic opzijschoof, zette in de finale tegen Daniil Medvedev een scheve situatie recht. Hoe schat tenniskenner Dominique Monami Sinner en zijn triomf in?

Zelf bleef Jannik Sinner bescheiden bij zijn Australische succes. Her en der in de media wordt de sympathieke jongeling een meedogenloze killer genoemd. "Maar daar ga ik niet in mee", opent Monami, voormalig top 10-speelster en goed voor olympisch brons.



"Integendeel, hij heeft goede waarden meegekregen van zijn ouders. Sinner heeft heel veel respect voor zijn tegenstander. Aan de andere kant heeft hij ook een enorme winnaarsmentaliteit. Natuurlijk gaat hij spelen om te winnen. Killer vind ik overdreven."



Voor het brede publiek is Sinner een nieuwe naam, maar niet voor wie het tennis van nabij volgt: "Hij is enorm snel naar de top 10 geklommen", weet Monami. "In 2018 had hij nog geen ranking. Twee jaar later was hij al bij de besten. Vorig jaar bevestigde hij zijn statuut van zeer getalenteerde speler en nu nog wat meer."

Alcaraz en Sinner zijn de jonge gasten die we nodig hadden om de fakkel over te nemen. Dominique Monami

Een nieuwe naam naast de anciens Djokovic en Nadal doet deugd: "Absoluut. Samen met Alcaraz is Sinner een jonge gast die we nodig hadden om de fakkel over te nemen."



"Die twee hebben ook een heel goede persoonlijkheid. Ze zijn zeer authentiek en down-to-earth. Ze hebben ook veel te danken aan hun trainer. Die geven de juiste waarden door en hebben de juiste mentaliteit ontwikkeld."



"Ik vermoed dat we nog heel veel van die twee spelers zullen zien en horen. Ze hebben allebei ook veel respect voor elkaar."

"Heel goede opslag, agressief vanaf de baseline en veel variatie"