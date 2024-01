Camara speelt bijrolletje bij thuisverlies van Portland tegen Chicago, rode lantaarn Detroit stunt

Debutant Camara gooide meteen hoge ogen in de NBA en dwong al snel een basisplaats af. Sinds twee weken slaat de (mentale) vermoeidheid evenwel wat toe en gunt coach Billups hem wat meer rust vanaf de bank.



Vrijdag tegen de Spurs was hij nog goed voor 12 punten in 23 minuten. Vannacht moest hij vrede nemen met 2 punten en 1 defensieve rebound in 2 minuten en 48 seconden. Hij kwam op het veld in het eerste quarter en in de laatste 7 seconden van het derde quarter.



De thuisploeg moest vaak achtervolgen, maar maakte 30-30 gelijk in het tweede quarter. En ook een kloof van 11 punten bij de rust (42-53) werd gedicht tot 67-67 in het derde quarter. Verder dan een voorsprong van 1 puntje kwamen ze niet. Met 75-76 gingen ze het slotquarter in.



DeMar DeRozan (20 ptn, 7 rbs, 6 ass), Coby White (15 ptn, 10 ass) en invaller Andre Drummond (15 ptn) maakten het verschil voor de Bulls in de laatste periode. Die eerste bewaarde 12 punten voor het laatste quarter.



De Blazers kwamen nog tot op 3 punten (96-99), maar een driepunter van Dosunmu op 21 seconden van het einde velde het verdict.



Jerami Grant werd topschutter van de partij met 24 punten, maar hij kon een 4e verlies in de laatste 5 duels niet vermijden.