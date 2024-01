Flashback voor Dirk Gerlo: "De energie ontbrak bij Djokovic, net als in 2021"

vr 26 januari 2024 18:52

Verrassing alom door de pijnlijke exit van Novak Djokovic in de halve finales van de Australian Open. De 10-voudige laureaat van Melbourne ging met de billen bloot tegen de Italiaanse Jannik Sinner. "Je zag dit misschien in de verte een beetje aankomen", zocht tenniscommentator Dirk Gerlo een verklaring.

Novak Djokovic verloor de eerste 2 sets met 6-1 en 6-2. Dat is ongezien voor de nummer 1 van de wereld. "Ik stelde al van in het begin vast dat de energie ontbrak bij Djokovic", schetste Gerlo. "Hij leek precies niet graag op de baan te staan."



"Het deed me vooral terugdenken aan een paar jaar geleden, aan 2021. Djokovic had toen de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon gewonnen. Hij trok toen naar Tokio voor de Olympische Spelen, waar het allemaal fout liep."



"Later dat jaar kon hij op de US Open de 4 grandslamtoernooien in 1 jaar winnen, maar in de finale tegen Daniil Medvedev vond hij ook niet het juiste energieniveau."



"Hij stond toen ook precies bedrukt op de baan. En dat gevoel had ik vandaag ook, zeker in de eerste 2 sets. Hij straalde niet de energie en onoverwinnelijkheid uit die hij al zo vaak heeft getoond. Vorig jaar was hij haast onklopbaar, zoals ook in de Mastersfinale tegen Sinner."

"Het was niet de Djokovic die we kennen. Dat zei hij trouwens zelf ook achteraf, dat hij lang niet in de buurt kwam van zijn beste niveau."



"Hij had ook al een paar sets verloren op deze Australian Open, dus in de verte zag je dit eigenlijk misschien al een beetje aankomen."



Sinner, de nummer 4, zou sowieso een lastige klant worden. "Laten we niet vergeten dat die Sinner in de Daviscupfinale revanche heeft genomen tegen Djokovic voor zijn verlies in de Mastersfinale."



"En los van Djokovic was het natuurlijk ook indrukwekkend wat Sinner in de wedstrijd gedaan heeft."



(lees voort onder foto)

"Sinner heeft misschien wel de beste coach van het circuit"

De Serviër gaf aan de pers ook toe, dat hij zich al het hele toernooi niet top voelde. Maar het begin van het einde is dit ook niet, stipte hij aan.



"Dat klopt", beaamde Gerlo, "maar het zal wel allemaal moeilijker worden. Dat zal hij ook wel beseffen. Tegen een Sinner, Alcaraz, binnenkort misschien ook Holger Rune... Medvedev en Zverev halen ook weer een zeer hoog niveau."



"Het kransje van tegenstanders die het Djokovic moeilijker en moeilijker gaan maken, wordt weer wat groter."



Djokovic kon een 11e keer triomferen in Melbourne en een 25e grandslamtitel boeken. "Misschien heeft dat ook wat meegespeeld", giste Gerlo.



"Dat hij nog altijd gaan meedoen voor titels is zeer zeker een feit, maar de onoverwinnelijkheid is er niet."

