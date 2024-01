Rugby wil het succes van F1 achterna met eigen Netflix-docu, maar tegen welke prijs? "Het geweld niet verheerlijken"

di 23 januari 2024 16:55

Succes en sensatie gaan steeds vaker hand in hand. Kijk maar naar Drive to Survive. De kijkcijfers van de Formule 1 schoten na de docuserie de hoogte in, maar de waarheidsgetrouwheid van het verhaal riep vele vragen op. Ook het rugby wil zichzelf een boost in bekendheid geven met een eigen serie. Het pad werd al geëffend, maar niet zonder valkuilen.

De snelste weg naar succes als sport? Een eigen Netflix-serie, zo blijkt. Kijk maar naar de Formule 1. Sneller dan hun wagens die over een circuit scheuren, schoten de kijkcijfers de lucht in na het uitbrengen van de docuserie Drive To Survive. Later volgden ook "Tour De France Unchained" over het wielrennen en "Break Point" over het tennis. Als volgende aan de beurt: rugby met "Six Nations: Full Contact".



"De Rugby Union ambieert al jarenlang om een mondiale sport te worden, maar blijft worstelen met die opgang", vertelt rugbycommentator Thomas Liekens. "Ze hebben niet het bereik van Formule 1 en zeker niet van voetbal, maar met het financiële model dat ze ambiëren, hebben ze dat eigenlijk wel nodig."

Netflix to the rescue, dan maar.

Sporten die zich moeilijk verkocht krijgen, hebben een nieuwe manier gevonden om de populariteit weer aan te wakkeren. Professor Tom Evens

"Documentaires zijn ideale formats voor storytelling", legt Tom Evens, professor Media-industrie aan de UGent, uit. "Je kunt de mythes, het ontstaan van de sport, de grote vetes, de conflicten en de rivaliteit tussen bepaalde atleten heel goed in de picture zetten. En dat allemaal zonder echt de regels van de competitie helemaal uit te leggen. Dat verklaart ook het succes van die series." Niet alleen op vlak van kijkcijfers voor de docu zelf, ook voor de sport in zijn geheel. "Sporten die zich heel moeilijk verkocht krijgen aan de media en te kampen krijgen met dalende algemene interesse van de media, hebben op deze manier een nieuwe optie gevonden om de populariteit weer aan te wakkeren."

De Netflix-docu komt er in het zog van het Six Nations-toernooi.

Sterrenkijken

Toch is de succesformule van Drive to Survive niet zomaar te kopiëren naar het rugby. Het Formule 1 leeft bijvoorbeeld van zijn sterrencultus, die in de documentaire met mannen als Lewis Hamilton breed uitgesmeerd wordt. "Maar rugby is toch meer een teamsport die het moet hebben van het collectief", waarschuwt Robert Kitson, rugbyvolger bij The Guardian. "De vrees leeft dan ook dat de rugbyspelers - omdat het geen rocksterren zoals bijvoorbeeld voetballers zijn - er niet in zullen slagen om zich te onderscheiden in de serie." "Maar pas op, veel van die mannen zijn niet bang om te tonen dat ze wat anders zijn. Het loopt er echt bomvol interessante figuren. Ik hoop alvast dat ze dat goed gaan kunnen weergeven in de docu."

Wanneer het te saai is, zullen mensen afhaken. Robert Kitso