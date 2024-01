Jelle Van Damme is dolverliefd op de fiets: "Wil samen met Greg Van Avermaet Unbound rijden"

"In mijn familie ging het altijd over voetbal en wielrennen. Mijn nicht is Evy Van Damme (ex-Belgisch kampioene). Ik ben zelf ooit een jaartje gestopt met voetballen om te koersen bij de nieuwelingen."

Het was zijn eerste bezoekje aan de speelgoedwinkel voor wielerfans, maar het was geen toevallige reis.

"Ik wil me vooral amuseren", gaf Van Damme aan. Eind december nam hij ook deel aan de Turbo Cross in Diegem.

Maar het duo broedt op nog een plan. "We hebben ons ingeschreven voor Unbound", legde Van Avermaet uit. De loodzware gravelrace in de VS is de jongste jaren extreem populair geworden.

"We zouden graag samen rijden en ik zal Jelle er een beetje begeleiden. Ik heb hem verteld dat het maar 200 kilometer is, maar het is 200 mijl", grapte de gouden medaille van Rio.

"We moeten nu wachten op de loting of we er samen mogen rijden. Of het voor mij met Jelle is of niet? Dat kan nog op tafel komen", bleef Van Avermaet lachen.

Een impressie van Unbound? Kijk naar de avonturen van Jan Bakelants op VRT Max.