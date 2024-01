"Koning der Kermiskoersen" en voormalig E3- en Scheldeprijs-laureaat Jan Bogaert is overleden

Noem Jan Bogaert gerust een geboren winnaar en niet alleen van kermiskoersen. In 1990 was hij met 17 overwinningen zelfs de internationale zegekoning. In totaal won hij in zijn hele wielercarrière liefst 247 wedstrijden.

Daar zitten inderdaad heel wat kermiskoersen bij, maar in zijn 15-jarige carrière als prof boekte hij ook heel wat prestigieuze overwinningen. Zo zegevierde hij onder meer in de E3 Prijs (1982), de Scheldeprijs (1983) en Nokere Koerse (1984).

Bogaert was ook een man voor de rittenkoersen, met heel wat ritoverwinningen en ook eindzeges, onder meer in Circuit Franco-Belge en de Driedaagse van de Panne.

Zijn beste resultaat in een voorjaarsklassieker behaalde Bogaert in 1983, met een 2e plaats in de Amstel Gold Race. Een jaar eerder was hij al 5e geworden in de Ronde van Vlaanderen. Ook in Gent-Wevelgem bolde hij 2 keer als 5e over de streep.

Bogaert vocht al geruime tijd tegen een slepende ziekte, dinsdag is hij overleden. De Koning van de Kermiskoersen had vorige maand nog zijn 66e verjaardag gevierd.