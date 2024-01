Al voor 308 jaar stadionverboden uitgedeeld... Waarom verdwijnen supportersboycots dan niet?

Ondanks alle inspanningen van de Pro League kunnen supporters nog steeds een match kapen met wangedrag. Waarom lukt in België niet wat in de Premier League wel lukt? Sporza Daily ging op onderzoek uit. "Als je preventief wil optreden, heb je een politionele macht nodig."

Ze hadden het vooraf aangekondigd en toch konden de supporters van RWDM gisteren de wedstrijd tegen Eupen dwarsbomen met hun wangedrag. De scheidsrechter had geen andere keuze dan de wedstrijd definitief stil te leggen.

Hoe is dat nog altijd mogelijk? De Pro League grijpt toch strenger in nadat ook vorig seizoen al twee wedstrijden werden gekaapt door supporters?

"We hebben een nieuw systeem ontworpen om te bestraffen. Sindsdien werd er al voor 308 jaar stadionverboden uitgedeeld", stelt Lorin Parys, voorzitter van de Pro League. "Dat gedrag moet er gewoon uit, daarom zijn we streng."

Dat de maatregelen geen resultaat opleveren, spreekt Parys tegen. "We treden vier keer meer op dan in de vorige seizoenen en zijn veel sneller. Na 25 dagen kent een supporter zijn straf al. In vele gevallen zijn we zelfs strenger dan in de Premier League."

Waarom lukt in België dan niet wat in Engeland wel lukt: supportersboycots onmogelijk maken?

"Wij zijn geen politionele macht", benadrukt Parys. "Wij kunnen alleen supporters weigeren die een stadionverbod hebben. Als je preventief wil optreden, heb je een politionele macht nodig. Dat hebben we niet en willen we ook niet."

"Wij blijven een privéorganisatie die plezier wil bieden. Dat proberen we in goede banen te leiden. En als het fout loopt, willen we snel optreden."