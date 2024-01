Sterren zien zege van Cavaliers in Parijs, Camara en Portland zwaar onderuit

Het NBA-circus hield gisterenavond halt in Parijs en dat lokte heel wat sterren - vooral voetballers - naar het parket. Onder anderen Kylian Mbappé, David Beckham en Ronaldo kwamen naar de wedstrijd tussen de Cleveland Cavaliers en de Brooklyn Nets (111-102). Over de oceaan gingen de Portland Trail Blazers van Toumani Camara opnieuw zwaar onderuit.

Een zinderde sfeer was het niet in Parijs voor de NBA-match op verplaatsing. De Cavaliers en de Nets hebben misschien ook niet de globale aantrekkingskracht van bijvoorbeeld de Lakers of de Bulls.

Maar de match lokte toch wat bekende koppen naar buiten. Zo zaten voetballers Kylian Mbappé, David Beckham en Ronaldo in de zaal. En ook artiest Pharell Williams kwam een kijkje nemen.

Zij zagen hoe de Cavaliers, onder leiding van Donovan Mitchell, de partij wonnen.

Ook in de Verenigde Staten zelf stonden er uiteraard wedstrijden gepland. Voor Toumani Camara, die in de starting 5 stond, werd het geen al te leuke avond tegen Oklahoma. Portland ging met zware 139-77-cijfers onderuit. Dat was het 5e verlies voor Portland in 6 matchen.