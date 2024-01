EK handbal start met wereldrecord voor handbalmatch: ruim 53.000 fans zien gastland Duitsland winnen

In Duitsland is gisteravond handbalgeschiedenis geschreven. 53.586 toeschouwers woonden in het voetbalstadion van Düsseldorf de EK-match Duitsland-Zwitserland bij, een wereldrecord voor een handbalwedstrijd. Als klap op de vuurpijl hakte het gastland de Zwitsers in de pan met 27-14.