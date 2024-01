Wereldbekerleidster Ceylin Alvarado moet door rugpijn afzeggen voor cross in Zonhoven

Ceylin Alvarado zal zondag niet aan de start staan van de Wereldbekermanche in Zonhoven. De leidster in het Wereldbekerklassement moest zaterdag opgeven in Gullegem met pijn aan de rug. Ze wil een dag later geen risico's nemen. "Ik kon amper kracht zetten, ik zal enkele dagen nodig hebben om te herstellen."

Alvarado was zaterdag de topfavoriete aan de start in Gullegem, maar kwam niet in het stuk voor. De Nederlandse gaf er zelfs vroegtijdig de brui aan, toen ze in vijfde positie rondreed.



Haar ploeg Alpecin-Deceuninck deelde al snel mee dat de Nederlandse last had van de rug. In de avond kwam Alvarado met meer uitleg.

"Ik had in Gullegem last van zware rugpijn. Ik kon amper lopen in de modder en kon nauwelijks kracht zetten op mijn pedalen."

In samenspraak met de medische staf van haar team besloot ze om zondag niet te starten in Zonhoven. "Dat is erg jammer, want ik had er een mooie stap kunnen zetten richting de eindwinst in de Wereldbeker."

"Maar een bezoekje aan de osteopaat is nu belangrijker. Ik zal enkele dagen nodig hebben om hier van te herstellen", besluit Alvarado.