QUIZ: 10 termen die je moet kennen voor de finale van het WK darts!

Vanavond staat de apotheose van het WK darts in Ally Pally op het menu. Luke Littler en Luke Humphries kijken elkaar in de ogen voor de belangrijkste prijs in het darts-circuit. Als je goed wilt volgen, beheers je maar beter de termen die vaak gebruikt worden. Wij hebben de 10 belangrijkste voor jou op een rijtje gezet. Koppel de juiste term aan het shot en stoom je helemaal klaar voor de finale. GAME ON!