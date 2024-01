Koksijde maakt zich geen zorgen over snertweer: "Het wordt een echte cyclocross met regen en wind"

De weergoden laten zich deze week niet van hun mooiste kant zien, maar de Duinencross donderdag in Koksijde zal weinig hinder ondervinden van windvlagen en regenbuien. De burgemeester heeft er het volste vertrouwen in.

Windkracht 10 voorspellen ze donderdag niet in Koksijde, maar een aangename winterdag wordt het evenmin. In 2016 moest het peloton rechtsomkeer maken op de luchtmachtbasis.

"Omdat we het in het oog van de storm zaten", herinnert burgemeester Marc Vanden Bussche zich. "Sindsdien hebben we maatregelen getroffen. De tenten bijvoorbeeld zijn tegen fellere wind beschermd. En we controleren het materiaal uitgebreid."