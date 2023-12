Portland en Camara trekken, ondanks geweldige Simons, aan kortste eind in thriller tegen Washington

In de NBA hebben de Portland Trail Blazers geen vervolg kunnen breien aan hun zege tegen de Phoenix Suns. Tegen de Washington Wizards, een staartploeg uit het Oosten, gingen Toumani Camara en co. onderuit na een ware thriller: 118-117. Bij de Blazers was sterspeler Anfernee Simons goed voor 41 punten.

Een nieuwe dag, een nieuwe basisplaats voor Toumani Camara bij de Trail Blazers. Onze jonge landgenoot begon voor de 17de wedstrijd op een rij in de starting five bij Portland, dat het opnam tegen de Washington Wizards, de voorlaatste in de Eastern Conference.

De Blazers, terug op volle sterkte na de blessureperikelen van de voorbije weken, hadden woensdag nog vertrouwen getankt met een zege tegen de sterren van Phoenix. Maar tegen de Wizards begonnen ze slap. Aan de rust stond Portland 13 punten in het krijt, in het derde kwart bij 62-80 zelfs 18.

Maar toen ontbond sterspeler Anfernee Simons zijn duivels. De guard bracht met 22 punten in het vierde kwart (en 41 in totaal) de Blazers nog langszij, maar in een nerveus slot waren het de Wizards die finaal aan het langste eind trokken: 118-117.

Camara kon met 4 punten, 3 rebounds en 1 steal in 17 minuten terugblikken op een eerder anonieme partij. In de tweede helft leek de Belg zich ook licht te blesseren aan zijn hand. Iets daarvoor had hij met een knappe "alley oop" wel nog de fans geplezierd.