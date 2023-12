Lionel Messi wordt herenigd met spitsenbroertje Luis Suarez bij Inter Miami

Enkel de "N" van MSN ontbreekt nog bij Inter Miami. De Amerikaanse MLS-club van David Beckham strikte na Lionel Messi ook voormalige Barcelona-aanvaller Luis Suarez. De Uruguayaan tekende er een contract voor het komende seizoen. "We willen een team bouwen dat meedoet voor de prijzen", klonk het bij de club.

Luis Suárez is een avontuur rijker: de voormalige aanvaller van Barcelona mag vanaf februari zijn tanden zetten in de MLS.

Voetbalclub Inter Miami CF, de werkgever van onder meer wereldkampioen Lionel Messi, heeft vrijdagavond de komst van de diepe spits aangekondigd. De ervaren Uruguayaan komt over van het Braziliaanse Gremio en ondertekende een contract voor het seizoen 2024.

"We zijn supergelukkig om de komst van een spits van wereldklasse te kunnen aankondigen", deelde Inter Miami mee op zijn website.

"Luis is een echte winnaar met een enorme honger naar succes. We hebben onze fans beloofd dat we de beste spelers ter wereld naar onze club zouden halen en een team zouden bouwen dat meedoet voor de prijzen. De komst van Luis past binnen dit project."

Luis Suarez werd met Gremio vicekampioen in de Braziliaanse voetbalcompetitie, die begin deze maand ten einde kwam.

Met zeventien competitietreffers toonde hij het scoren nog niet verleerd te zijn. Suarez maakte daarvoor vooral grote sier in Europa bij topclubs als Ajax (2007-2011), Liverpool (2011-2014), Barcelona (2014-2020) en Atletico Madrid (2020-2022).