Zwalpende Detroit Pistons hebben nog 2 wedstrijden om historisch dieptepunt in de NBA te vermijden

In de NBA heeft Detroit stilaan een record in het vizier, al is het niet het soort mijlpaal waarmee je als club de geschiedenisboeken in wilt. Afgelopen nacht verloren de Pistons al voor de 24e keer op rij. Daarmee loert een recordreeks om de hoek.

Neen, het is voorlopig niet het seizoen van Detroit. Weinigen hadden verwacht dat de Pistons de play-offs zouden halen, maar dat ze zó slecht zouden zijn, had niemand durven te voorspellen.

Na zo'n 2 maanden competitie is Detroit bij uitstek het kneusje in de NBA, met amper 2 zeges in 27 wedstrijden. Afgelopen nacht verloren de Pistons met 130-124 op het veld van Atlanta, ondanks 43 punten van groeibriljant Cade Cunningham.

De laatste overwinning van Detroit dateert van 28 oktober. Sindsdien verloren de Pistons 24 keer op rij. Daarmee doen ze bijna even slecht als Cleveland (2010-2011) en Philadelphia (2013-2014), die allebei 26 keer op rij verloren. Geen enkel team deed in één seizoen ooit slechter.

"We willen allemaal heel graag winnen", zuchtte Pistons-guard Cunningham na de zoveelste nederlaag. "We hebben een jonge ploeg. We moeten deze momenten gebruiken om te leren en sterker te worden."

Detroit speelt deze week nog 2 wedstrijden: vrijdagnacht tegen Utah en op zondagavond tegen Brooklyn. Kunnen de Pistons een historisch dieptepunt vermijden? Of ligt er op kerstavond toch een negatief record onder de kerstboom?