"The battle is on": vloggers Average Rob en Bas Tietema gaan 2 rondjes tegen elkaar crossen in Diegem

De avondcross in Diegem krijgt er op 28 december een extra "wedstrijd" bij. Tussen de cross van de vrouwen en de mannen zullen vloggers Average Rob en Bas Tietema 2 rondelang alles geven in de "Turbo Cross".

Maar die droom spatte vorige week uit elkaar. Omdat Average Rob (echte naam Robert Van Impe) nog geen punten heeft verzameld in B-crossen, kreeg hij van Belgian Cycling geen startrecht in Diegem.

Average Rob liet zijn creatieve geest zijn gang gaan en bedacht de Turbo Cross: "2 rondes vollebak zonder profs. Wie moet er meedoen...?", vroeg de populaire vlogger op X.

Waarna Average Rob al snel collega-vlogger en ex-renner Bas Tietema probeerde te verleiden om mee te doen. Die had wat bedenktijd nodig, maar gaat de uitdaging nu toch aan.

"Mijn conditie is wel beneden het vriespunt, maar de kans om mijn fietscarrière af te sluiten zonder een DNF (did not finish) kan ik natuurlijk niet laten liggen. The battle is on!", schrijft Tietema op X.

Op 28 december, ergens tussen 20 uur en 20.30 uur, zullen Average Rob en Bas Tietema de show verzorgen in Diegem met maximaal 18 andere niet-profrenners. De hamvraag: geraken ze de beruchte Regimentsberg op?