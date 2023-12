Serviër Hamad Medjedovic is de beste van experimentele Next Gen ATP Finals

Je merkt het al aan de cijfers dat de Next Gen geen toernooi is als een ander. Het dient als laboratorium met enkele nieuwe regels: sets naar 4 winnende spelletjes, geen voordeel bij 40-A, minder tijd om op te slaan...



Medjedovic was het zesde reekshoofd, Fils het eerste. De Serviër volgt de Amerikaan Brandon Nakashima op. In 2018 was Stefanos Tsitsipas de beste, in 2019 Jannik Sinner en in 2021 Carlos Alcaraz.



De Saudische stad Djeddah pakte de organisatie over van Milaan, waar sinds de eerste editie in 2017 werd gespeeld. Djeddah heeft een contract tot 2027.