Maken weergoden crossers morgen het leven zuur in Boom? "Dooi kan voor helse omstandigheden zorgen"

"Door de regenval van de laatste weken zullen bepaalde stroken in Boom er dan vrij vettig bij komen te liggen. Dat zijn voor renners de slechtste omstandigheden om in te crossen."

De eerste vriestemperaturen van het najaar worden in veldritland nauwlettend in de gaten gehouden.

Vervecken doelt op de onderkoeling die dan kan optreden. "Als het extreem koud is en het vriest, rijd je op een bevroren ondergrond. Dat valt allemaal goed mee, want tegen de koude zelf kan je je als crosser wapenen door meerdere laagjes te dragen."

Iserbyt met bang hartje

Welke veldrijders zitten nu met knikkende knieën? En wie excelleert in zulke omstandigheden? We vroegen het aan veldritdier Paul Herygers.

"Uit het verleden weten we dat Eli Iserbyt zulke omstandigheden niet kan smaken. Denk maar aan Namen 4 jaar geleden, toen een verkleumde Iserbyt werd weggedragen door zijn verzorger."

"Michael Vanthourenhout (die eenzelfde type is als Iserbyt) redt het dan wel op de een of andere manier in zulke toestanden, anders win je niet op de sneeuw van Val di Sole", zegt Herygers.

"En ook Laurens Sweeck functioneert goed in die koude modderomstandigheden."

Maar de ijsbeer bij uitstek is er morgen nog niet bij in Boom. "Wout van Aert excelleert zowel in de extreme koude als in de extreme hitte. Hij is een echte Tarzan", lacht Herygers.