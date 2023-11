"Toumani Camara is als een Zwitsers zakmes: multi-inzetbaar en je kunt het altijd gebruiken"

Supporters, journalisten en ook de coach van Portland: iedereen is de voorbije weken een beetje fan geworden van Toumani Camara. Na een maand in de NBA is de vaststelling dat onze landgenoot de verwachtingen nu al ruimschoots overtroffen heeft. Ook Dennis Xhaët, basketbalcommentator bij PlaySports en NBA-kenner, is vol lof over de Belg. "Dit had niemand zien aankomen", klinkt het.

Amper 9 wedstrijden heeft het geduurd voor Toumani Camara om zich in de starting five van de Portland Trail Blazers te knokken. Sinds de match tegen Utah op 14 november stond onze landgenoot altijd in de basis. Indrukwekkend voor een rookie in de NBA, vindt ook Dennis Xhaët. "Hij doet het echt verbazingwekkend goed", zegt Xhaët aan Sporza. "Dat Camara bij Portland speeltijd zou krijgen, daar konden we wel vanuit gaan. Het is een club die aan het bouwen is met jonge talenten." "Maar dat Camara zo snel zou spelen, een basisplaats zou krijgen, op de belangrijke minuten op het veld zou staan en dat hij zoveel vertrouwen zou krijgen van zijn coach, dat had ik zo snel niet verwacht."

Dat Toumani Camara na een maand in de competitie al een vaste waarde zou zijn, had niemand zien aankomen. Dennis Xhaët

Xhaët begrijpt wel waarom Portland-coach Chauncey Billups Camara voluit een kans geeft. "Hij is een speler waar elke coach snel van kan houden. Toumani Camara heeft heel weinig ego op het veld, dat zie je meteen." "Hij is iemand die het vuile werk wil opknappen en in de gaten wil springen waar de coach hem nodig heeft. Hij doet wat nodig is voor het team. Voor een coach is dat echt een droom." "Dat hij na een maand in de competitie al een vaste waarde zou zijn, had niemand zien aankomen. Maar de tekenen waren wel al snel gunstig. Van de rookies bij Portland was hij altijd de eerste die op het veld kwam. Dat zegt wel heel veel", weet Xhaët.

Camara heeft zoveel kwaliteiten om zijn waarde te bewijzen en minuten mee te verdienen. Dat bewijst hij nu al een maand lang. Dennis Xhaët

Toumani Camara werd oorspronkelijk gedraft door Phoenix, maar belandde na een ruildeal in Portland. Is die overgang voor onze landgenoot een zegen geweest? "Ik denk dat hij bij Phoenix ook wel minuten gekregen zou hebben, maar wel in een andere rol", meent Xhaët. "In Portland wordt er niks verwacht, voor een rookie is dat ideaal. Bovendien zijn er ook veel blessures in het team, dat is allemaal gunstig om meer speelminuten te krijgen." Dat er van Camara niet per se veel punten verwacht worden, helpt ook. "Het is makkelijker wanneer scoren niet je handelsmerk is. Hij heeft zoveel andere kwaliteiten om zijn waarde te bewijzen voor de ploeg en minuten mee te verdienen. Dat bewijst hij nu al een maand lang."



(lees voort onder de foto)

Camara als inspiratiebron voor de Belgische jeugd