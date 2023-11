Uitgerekend op zijn verjaardag kroont Maxime Potty zich tot jongste Belgische kampioen rally ooit

De nieuwe kampioen van België drukte vanaf de eerste wedstrijd eind februari in Haspengouw zijn stempel op het kampioenschap.

Maxime Potty eindigde als 2e in de Rally van Haspengouw, maar omdat winnaar Wagner niet ingeschreven was voor het BRC pakte Potty het maximum van de punten. Vervolgens won hij de South Belgian Rally, de Rally van Wallonië en de Sezoensrally.

In de Aarova Rally, de Omloop van Vlaanderen en de East Belgian Rally scoorde hij geen punten, waardoor het kampioenschap spannend bleef tot in Spa.

Daar had Potty dit weekend genoeg aan de 4e plaats. De zege in Spa was voor Cédric Cherain (Hyundai i20).

Met zijn eindzege is Potty meteen ook de jongste laureaat ooit in het BK rally en dat uitgerekend op de dag waarop hij 24 kaarsjes mocht uitblazen.

"Dit is mijn tweede nationale titel in de autosport. Mijn eerste titel dateert van enkele jaren geleden in het karten", vertelde de Luikenaar.

"Wat de toekomst brengt, weet ik niet. Normaal gezien rijd ik volgend jaar opnieuw het BK, mogelijk in combinatie met andere dingen."