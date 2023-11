Spelfout op shirt en 11e nederlaag op rij voor "Wembanyana", Orlando wint topper tegen Boston

Leider Minnesota Timberwolves ging na 10 zeges in 11 duels nog eens onderuit tegen Sacramento (111-124). Anthony Edwards was goed voor 35 punten bij de Timberwolves, maar moest zijn meerdere erkennen in De'Aaron Fox (36 ptn) bij de Kings. Minnesota blijft wel mee op kop in het westen.

Orlando wint topper tegen Boston

In de Eastern Conference heeft nummer 2 Orlando Magic de topper tegen koploper Boston gewonnen met 113-96. Twee dagen na de zege tegen kampioen Denver volgde dus een zege tegen de titelfavoriet.

Moritz Wagner (27 ptn) kwam van de bank om de Celtics pijn te doen. Paolo Banchero deed met 23 punten ook opnieuw zijn duit in het zakje. Achterin staat de defensie van Orlando als een huis. In het nieuwe 'in-season'-toernooi nam Orlando een optie op de kwartfinales.

Denver leed intussen zijn vierde nederlaag in vijf duels, allemaal op verplaatsing. Houston was met 105-85 te sterk. Voor de Nuggets volstonden de 38 punten, 19 rebounds en 8 assists van Nikola Jokic niet. Denver zakt zo naar de zesde plaats in het westen en is zo goed als uitgeschakeld in het 'in-season'-toernooi.