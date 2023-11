België stap dichter bij organisatie WK vrouwenvoetbal na afhaken Zuid-Afrika

België wil het WK vrouwenvoetbal in 2027 organiseren samen met buurlanden Nederland en Duitsland. Na het afhaken van Zuid-Afrika blijven nog twee concurrenten over: Brazilië en de samenwerking tussen de VS en Mexico.

Op 8 december moeten de kandidaten hun plannen inleveren bij de Wereldvoetbalbond FIFA, die op vrijdag 17 mei de gastheer zal bekendmaken op zijn congres in het Thaise Bangkok.

België heeft voorlopig 4 speelsteden aangeduid voor het WK vrouwenvoetbal: Genk, Gent, Brussel en Charleroi. In Brussel gaat het om het Lotto Park van Anderlecht, niet om het Koning Boudewijnstadion.

Nederland koos voor Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Enschede en Heerenveen als speelsteden, Duitsland voor Dortmund, Duisburg, Düsseldorf en Keulen.