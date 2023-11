BEKIJK: Oefensessies lopen opnieuw slecht af voor Carlos Sainz

Carlos Sainz heeft de mecaniciens van Ferrari weer flink wat werk opgezadeld. De nummer 4 in de WK-stand verslikte zich in bocht 3 van het Yas Marina-circuit in Abu Dhabi. De tweede oefensessie eindigde voor hem in de bandenmuur.

"Ik reed in vuile lucht van de auto voor me en voelde een hobbel", sprak Sainz over de radio.

Vervelend voor de Ferrari-rijder die vorige week in Las Vegas ook niet foutloos door de oefensessies kwam. Toen veroorzaakte een putdeksel flink wat schade aan zijn auto.

De Grote Prijs van Abu Dhabi vindt zondag om 14 uur plaats. Carlos Sainz en Ferrari doen een gooi naar de tweede plaats in de constructeursstand. Het verschil met Mercedes bedraagt 4 luttele punten.