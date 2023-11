Belgian Lion Manu Lecomte out voor de rest van het seizoen na operatie aan achillespees

Pech voor Luik en de Belgian Lions.

Spelverdeler Manu Lecomte liep woensdag in de verloren Europese wedstrijd tegen het Roemeense Voluntari een zware achillespeesblessure op. De basketballer is intussen geopereerd en zal dit seizoen niet meer in actie komen.



Een streep door de rekening van Luik, dat Lecomte deze zomer terughaalde naar de Belgische competitie. Hij presteerde meteen en stond als vierde in de lijst van spelers met het meeste gescoorde punten.



Ook voor de nationale ploeg is de langdurige afwezigheid van Lecomte een aderlating. De Belgian Lions spelen in februari belangrijke kwalificatiewedstrijden voor het EK 2025, en zullen daarin dus geen beroep kunnen doen op de spelverdeler.