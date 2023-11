BNXT League: Kortrijk is baas in eigen huis tegen Leuven, spanning aan top van klassement

clock 15:50

15 uur 50. Kortrijk baas in eigen huis tegen Leuven: 88-69. Als afsluiter van de 9e speeldag in de BNXT League ontving Kortrijk Leuven voor een strijd tussen nummers 8 en 9. Wat op papier een close game zou worden, was dat op het veld net iets minder. De oorzaak? Het vizier van Leuven stond – vooral achter de driepuntlijn, waar het 0 op 9 schoot in de eerste helft – niet helemaal op scherp. De thuisploeg maakte er handig gebruik van om een kloof te slaan van 15 punten bij de rust. Zo had Kortrijk de controle over de partij, die het op geen enkel moment meer afgaf. 88-69 is de logische eindscore. Quarters: 22-9, 24-22, 23-19, 19-19 Topscorers Kortrijk: Perry 22, Pritzl 16, Atkinson 12 Topscorers Leuven: Riley 19, Bailey 16, Key 11 .