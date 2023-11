De overtreffende trap van tijdrekken? "Keeper die gaat zitten, is bekende truc om tactisch bij te sturen"

In de 80e minuut van de topper ging Kasper Schmeichel plots neerzitten. De Deen werd kort behandeld voor een blessure en van die tijd maakte coach Brian Riemer gretig gebruik om enkele spelers naar de kant te roepen en aanwijzingen in te fluisteren.

"Is dat de overtreffende trap van tijdrekken? Of is het slim?", vraagt Filip Joos zich af in Extra Time.

"Een doelman die gaat zitten om hij een seintje krijgt, dat is zeker al gebeurd", weet Peter Vandenbempt. "Of dat nu ook het geval was, weet ik niet."

Arnar Vidarsson beaamt: "Het is een bekende truc voor een trainer wanneer je wilt bijsturen. Een doelman moet immers nooit van het veld. Er wordt een signaal gegeven aan de doelman en dan kun je al je spelers naar de zijlijn roepen. Dat is niet zo moeilijk."

Het was AA Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck ook opgevallen. "Na de match heb ik Jan Vertonghen gefeliciteerd. Niet alleen voor zijn wedstrijd, maar ook omdat hij een van de enige Anderlecht-spelers was die vandaag niet ging zitten", merkte Vanhaezebrouck schamper op tijdens de persconferentie.