Toumani Camara verliest bij de Lakers zonder LeBron James, 50 punten voor Maxey

Camara stond bijna 24 minuten op het veld in de Crypto.com Arena in LA, goed voor 2 punten, 6 rebounds, 2 assists en 1 block, maar ook 5 fouten en 2 balverliezen.



Onze landgenoot kwam LeBron James niet tegen. De 38-jarige blesseerde zich in de vorige partij tegen Phoenix aan zijn kuit en bleef uit voorzorg aan de kant. Anthony Davis nam zo de honneurs waar met 30 punten en 13 rebounds.



Portland stond voor bij de rust (56-57), maar LA begon met 11 punten voorsprong aan het laatste quarter (80-91). Een kloof van 13 punten werd er eentje (103-104), maar een 8-2-eindspurt brak de veer bij de Blazers.



Rui Hachumura maakte 8 van zijn 19 punten in de laatste 3'43". Met 3 zeges en 6 nederlagen staat Portland 12e in de Western Conference. De Lakers parkeren na een 5e zege in 10 matchen op de 7e plaats.



