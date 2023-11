Ondanks nieuwe status blijven Cats op hun hoede: "Iedereen speelt plots match van zijn leven tegen kampioen"

"In principe mag de kwalificatiecampagne geen probleem vormen ..."

Pascal Angillis, rechterhand van bondscoach Rachid Méziane, weet dat de Belgian Cats in principe een maatje te groot zijn voor Polen, Azerbeidzjan en Litouwen op weg naar het EK in 2025.

"Maar we hebben een groot doel op onze rug", waarschuwt hij. "We vullen toch wel de druk. De speelsters willen absoluut de draad weer oppikken."

Een bevinding die Julie Vanloo bevestigt. "Iedereen is sowieso extra gemotiveerd om tegen de Europese kampioen te spelen. Iedereen speelt dan plots de match van zijn leven", lacht ze. "Ik verwacht niet meteen walk-overs in deze campagne."

"Of we nu Europees kampioen zijn of niet, onze aanpak blijft dezelfde. Want er liggen nog grote momenten op ons pad", vindt Emma Meesseman.