Grégory Wathelet triomfeert in Wereldbeker Lyon: "En dat bij WB-debuut van paard"

Liefst 14 combinaties plaatsten zich in Lyon voor de barrage op 1,60 meter. Zes bleven er foutloos, Wathelet met Bond Jamesbond de Hay waren 17 honderdsten sneller dan thuisrijder Julien Epaillard met Dubai. De Britse olympische kampioen Ben Maher met finishte met Dallas Vegas Batilly op 1"66 derde. Pieter Devos legde met Jarina op 2"83 beslag op de vijfde plaats. Rik Hemeryck moest met Navarro 4 strafpunten noteren in de eerste omloop. Met een 19e plaats eindigde hij buiten de wereldbekerpunten. De eerste 20 punten van het seizoen leverden Wathelet meteen een 6e plaats op in de wereldbekerstand van de West-Europese liga. De Ier Richard Howley, winnaar in Oslo en Helsinki, maar in Lyon pas 26e, gaat na 3 van 14 manches met 40 punten aan de leiding, voor de Duitser Rene Dittmer (30) en de Fransman Simon Delestre (27). De volgende wereldbekerproef wordt volgende week in Verona, in Italië, gesprongen. Eind december is de Kerstjumping van Mechelen het toneel voor de negende manche.

Wathelet: "James was helemaal mee in het verhaal"

Evident was het Belgische succes zeker niet, erkent in de eerste plaats Wathelet zelf. "James heeft in zijn loopbaan nog maar vijf 5-sterren-GP's gesprongen", gaf hij aan.



"Dit was zijn eerste Wereldbeker en pas onze tweede barrage op 5-sterrenniveau. Het is momenteel zeker niet ons sterkste punt. We voelden elkaar al goed aan in de basisomloop en James leek het te snappen, hij houdt van het spelletje."



"Daarom dat ik in de barrage van de eerste naar de tweede hindernis al een galoppas minder nam en dat ging hem goed af. Op de laatste hindernis nam ik risico, maar James was helemaal mee in het verhaal."



"James is een exceptioneel goed paard en het was buiten alle verwachtingen onze dag. Ik geloof er al lang in, het komt er nu stilaan uit', vertelde Wathelet, die nog meegaf dat James op zijn lijstje staat voor de Olympische Spelen van Parijs.



Vandaag vertrekt Wathetlet naar Mexico, waar andere paarden op hem wachten voor een internationale wedstrijd. In de Wereldbeker springt hij pas terug half december, in Londen en een week later in Mechelen.