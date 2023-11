Brazilië is een blijvertje in de Formule 1: tot 2030 staat Sao Paulo op de kalender

Nog minstens tot 2030 zal er een Grote Prijs van Sao Paulo zijn. Dat maakte de Formule 1 voor de eerste vrije training in de Braziliaanse metropool bekend.

Sinds 1972 houdt het Formule 1-circus halt in Brazilië. In 1978 en van 1981 tot 1989 werd er geracet op het circuit van Jacarepagua, een wijk van Rio de Janeiro. De andere jaren gebeurde dat op de Autodromo José Carlos Pace in Interlagos, een wijk van Sao Paulo.

"Brazilië heeft een ontzettend rijke racegeschiedenis en het iconische Interlagos is een van de favoriete circuits bij de rijders en de fans", verklaarde F1-baas Stefano Domenicali.

"De Braziliaanse fans zorgen bovendien voor een unieke sfeer. We gaan hier nog veel mooie edities beleven."

Zondag vindt in Sao Paulo de twintigste van 22 Grands Prix in het wereldkampioenschap plaats. De voorbije twee jaar gingen de Britse Mercedes-rijders Lewis Hamilton (2021) en George Russell (2022) er met de zege aan de haal.

Wereldkampioen Max Verstappen (Red Bull) gaat zondag voor een tweede overwinning op Interlagos. In 2019 won hij er zijn achtste GP, inmiddels zit hij aan 51.