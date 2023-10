"The Alien" Wembanyama maakt indruk, maar verliest NBA-debuut: "Ik wilde het misschien te goed doen"

In België keken we uit naar het debuut van Toumani Camara, maar de basketbalwereld wachtte vol ongeduld op de eerste NBA-minuten van toptalent Victor Wembanyama.

De 2,24 meter grote Fransman wordt nu al een toekomst voorspeld als de beste basketballer aller tijden. Ondanks zijn postuur kan het wonderkind alles. "Hij is een alien, een buitenaards wezen", beschreef NBA-ster LeBron James "Wemby", meteen goed voor zijn nieuwe bijnaam.

Na nog geen minuut pakte Wembanyama in zijn eerste NBA-match voor San Antonio al uit met een knap block op Kyrie Irving. De toon was gezet en niet veel later volgden zijn eerste punten. Na 23 minuten klokte hij af op 15 punten, 2 assists en 5 rebounds.

Dat volstond niet om Dallas te kloppen: 116-126. Bij de Mavericks was Luka Doncic de uitblinker met een triple-double van 33 punten, 10 assists en 13 rebounds.

"Ik wilde het misschien te goed doen", vertelde Wembanyama na zijn eerste NBA-match. "Ik moet nog leren. Ik was er gewoon op gefocust om de beste versie van mezelf te zijn."