All Blacks spelen WK met 3 broers en het hadden er zelfs 4 kunnen zijn

Vanavond speelt Nieuw-Zeeland de halve finales op het WK rugby tegen Argentinië. De All Blacks doen dat met 3 broers in de kern: Beauden, Scott en Jordie Barrett. Zonder blessureleed was ook grote broer Kane van de partij geweest.

De broers Barrett komen uit een groot gezin met 8 kinderen: 5 jongens en 3 meisjes. Allemaal groeiden ze op in een melkboerderij op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland. 3 jongens - Beauden, Scott en Jordie - spelen momenteel het WK rugby in Frankrijk. Grote broer Kane had er ook zijn plaats gehad. "Zonder twijfel", zegt Beauden, die nog met Kane heeft gespeeld. "Hij had veel talent." "Ik weet zelfs niet hoeveel talent. Dat weet enkel God." De carrière van Kane zit er al een tijd op. Na een zware hersenschudding in 2014 was het afgelopen voor hem. Anno 2023 werkt Kane Barrett net als zijn ouders in de landbouw. (lees voort onder de Instagramfoto)

Tweevoudig Wereldspeler van het Jaar

Beauden Barrett is de bekendste van de boers. De 32-jarige flyhalf verdient de kost in Japan en werd al twee keer verkozen tot beste rugbyspeler ter wereld (in 2016 en 2017). Beauden kan een wedstrijd doen kantelen. Aanvallend komt hij sterk uit de hoek, met zijn vista als gouden wapen. Scott Barrett (29) doet het als lock forward prima in de scrum. Jordie Barrett (26) is dan weer een goede mix van zijn broers. De centre beschikt net als Beauden over een goede trap. De broers genieten ook bewondering binnen de nationale ploeg. "Soms zou je een Barrett willen zijn. Ze beschikken over zoveel talent", zegt topspeler Richie Mo'unga. (scrol omlaag voor meer)

In 2016 en 2017 was Beauden Barrett de beste rugbyspeler ter wereld.

Melk de witte rugbymotor

En de vijfde zoon? Blake Barrett? Ook hij speelt rugby. Blake heeft meer dan 100 matchen op de teller voor de plaatselijke club Coastal, maar haalde nooit het internationale niveau van zijn broers. Ook pa en ma Barrett zijn sportdieren. Moeder Robyn speelde basketbal, vader Kevin deed aan rugby bij de Wellington Hurricanes. Toen hij er in de jaren 90 een punt achter zette, had de melkboer een grote droom: All Blacks grootbrengen. Met succes. Beauden, Jordie en Scott hebben samen al meer dan 200 interlands gespeeld voor de nationale ploeg van Nieuw-Zeeland. Het geheim van Barretts? "Biomelk", knipoogt melkboer en vader Kevin.