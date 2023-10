Wayne Rooney is niet langer de coach van Christian Benteke bij DC United

Wayne Rooney was net geen anderhalf jaar trainer van DC United, nadat hij Hernan Losada had opgevolgd in juli 2022.



Een groot succes werd dat niet, want voor het tweede jaar op een rij slaagde de voormalige Engelse spits er niet in om de club uit de Amerikaanse hoofdstad naar de play-offs te leiden.



DC United kon gisteren nochtans winnen tegen New York City, ook al miste het de zieke Christian Benteke. Ex-STVV-aanvaller Chris Durkin maakte een van de twee doelpunten.



Maar door de resultaten van de andere matchen was DC United toch zeker van de uitschakeling voor de play-offs. Zowel coach Rooney als de clubbestuurders beslisten om ermee op te houden.



"Dit is het juiste moment", zegt Rooney. "Ik heb er alles aan gedaan om de play-offs te halen en heb echt genoten van mijn tijd hier. Het is tijd om terug te keren naar Engeland. Voorlopig heb ik nog geen nieuwe plannen."