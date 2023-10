Mark Cavendish komt toch nog in actie in Turkije, waar Philipsen zegekoning wil worden

Mark Cavendish kwam in de 8e rit van de Tour hard ten val richting Limoges. De 38-jarige Brit brak er zijn sleutelbeenbreuk en zo leek zijn wielercarrière met een valse noot te eindigen.

Astana-teambaas Alexander Vinokoerov deed er alles aan om Cavendish te overtuigen een jaartje langer door te gaan en dat is ook gelukt. In 2024 heeft hij maar 1 doel: met 35 ritzeges alleen recordhouder worden in de Tour.

Voor het zover is, keert Cavendish nog dit seizoen terug in koers. Hij is er vanaf morgen bij in de Ronde van Turkije (2.1), waar hij onder meer de degens zal kruisen met Jasper Philipsen, die er zegekoning van dit seizoen wil worden.