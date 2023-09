Kruisbandepidemie overspoelt het vrouwenvoetbal: "Risico bij vrouwen ligt 2 tot 6 keer hoger"

In de Nations League-wedstrijd tegen Nederland was Hannah Eurlings in een fractie van een seconde het volgende slachtoffer.

De 20-jarige spits van OH Leuven staat op de rand van de doorbraak. "Ik dacht aanvankelijk aan een klein scheurtje, niet aan een gescheurde kruisband", getuigt ze in Sporza Daily over het diagnoseproces, waarbij de sporter niet meteen zware pijn ervaart.

"Ik bleef even in onwetendheid omdat op de scans nog niet alles zichtbaar was, maar later volgde de bevestiging. Toen ben ik gebroken, want voetbal is wat ik het liefst doe. En nu weet ik dat ik meer dan een half jaar geen bal zal voelen."

Eurlings zal op de steun kunnen rekenen van Marie Minnaert, speelster van Anderlecht, ploeggenote bij de Flames en aanwezig in het stadion toen Eurlings neerging.

De 24-jarige Minnaert scheurde zelf haar kruisband in april en is 5 maanden aan het revalideren.

"Ik heb veel in de fitness gezeten om de kracht in mijn benen terug te krijgen. Ik voel me nu weer een beetje voetballer, maar het is nog een lange weg", zegt ze.