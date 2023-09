BEKIJK: Italiaan Nicolo Parisini grijpt dankzij dalende sprint eerste profzege

De 3e etappe bestond voornamelijk uit lokale rondes, met telkens de beklimming van de Opatija. Op papier meer iets voor de klassementsrenners, maar toch kon er een aanzienlijke groep overleven, zonder de grootste sprinters.



Voor Tobias Lund Andresen - die 2e was in de sprint op dag 1 - een uitgelezen kans om zijn eerste profjaar met een zege te bekronen.



Maar in de dalende finish liet de Deen van DSM zich de kans van het brood eten door Nicolo Parisini, die zo zelf zijn eerste profzege veroverde.

Morgen krijgen we de koninginnenrit in Kroatië, met finish in Labin.