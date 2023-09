Polen droomt van organisatie Olympische Spelen in 2036

Polen organiseerde eerder dit jaar nog de Europese Spelen, maar de Olympische Spelen zijn nog van een andere orde. Voor Polen zou het de eerste keer zijn dat het de Spelen organiseert.

"Na overleg met het Pools Olympisch Comité, de minister van Sport en de regering is het onze ambitie en intentie om in 2036 de Olympische Spelen te organiseren", sprak Andrzej Duda woensdag op een persconferentie in Zakopane.

Volgend jaar is Parijs de gaststad van de Olympische Spelen. In 2028 organiseert Los Angeles de Spelen, Brisbane in Australië ontvangt de Spelen in 2032. Polen is niet de enige kandidaat voor 2036. Ook Mexico en Indonesië hebben hun interesse al kenbaar gemaakt.