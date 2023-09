Yellow Tigers walsen over Peru op olympisch kwalificatietoernooi

Na de nederlagen teen Puerto Rico en Argentinië waren de olympische kansen van de Yellow Tigers al flink geslonken, maar tegen Peru hebben de Belgen zich herpakt.

Peru, de nummer 29 van de wereld, werd gewogen en te licht bevonden. De Yellow Tigers wonnen hun 4e wedstrijd op het olympische kwalificatietoernooi met vlotte 3-0-cijfers: 25-12, 25-13 en 25-21. Pauline Martin (13) en Manon Stragier (12) zorgden voor het gros van de aanvallende punten.

België blijft daarmee voorlopig 4e in zijn poule, alleen de top 2 plaatst zich voor de Olympische Spelen in Parijs. Met nog wedstrijden tegen toplanden Japan, Brazilië en Turkije lijkt de kans klein dat er voor de Yellow Tigers nog een olympisch ticket weggelegd is, tenzij zich nog een mirakel voltrekt.