Nadal tempert verwachtingen: "Roland Garros of Australian Open winnen is veraf"

"Ik heb gezegd dat het mogelijk is dat 2024 mijn laatste jaar wordt en daar blijf ik bij", zei Nadal, "maar ik kan het niet met 100 procent zekerheid bevestigen, want ik weet het niet."

In een interview op de Spaanse zender Movistar+ herhaalde de tenniskampioen dat 2024 waarschijnlijk zijn laatste jaar wordt op het profcircuit.

In de aanloop van Roland Garros liet Rafael Nadal weten dat hij het seizoen grotendeels zou moeten overslaan. Een heupblessure speelde hem parten.

Nadal speelde geen wedstrijd meer na zijn vroege exit op de Australian Open en ging sindsdien twee keer onder het mes om zijn fysieke problemen te verhelpen.



De gravelspecialist zegt "ongeduldig te zijn om opnieuw te spelen en weer competitief te zijn", al tempert hij de verwachtingen bij een comeback.



"Het plan is niet om terug te keren en Roland Garros of de Australian Open te winnen. Mensen moeten geen verkeerd idee hebben. Dat is allemaal veraf."



"Ik ben mij bewust van de moeilijkheden waarmee ik te maken heb. Enerzijds heb ik mijn leeftijd en anderzijds zijn er fysieke problemen."