Achter de puinhoop schuilt een groter probleem: waarom Barça straks Antwerp in een "noodstadion" ontvangt

Bij Antwerp-supporters zal er eerst luid gejuich geweest zijn... en enkele minuten later een binnensmondse vloek. Want was u ook even vergeten dat de Great Old voor zijn afspraak met de geschiedenis niet langs Camp Nou passeert? De voetbaltempel is door renovatiewerken herschapen in een bouwwerf - later meer daarover. En dus moet Barça uitwijken naar een tijdelijk stadion. Hola, Estadi Olímpic.

70% minder abonnementen

Toegegeven: er zijn slechtere noodoplossingen. Het Olympisch Stadion van Barcelona ademt charme én draagt een mooi deel sportgeschiedenis met zich mee. Er waren natuurlijk de Spelen van '92, maar bijvoorbeeld ook het competitieve debuut van Lionel Messi bij Barça – toen met stadsgenoot Espanyol als gastheer. Nu willen de Blaugrana een nieuw stuk geschiedenis schrijven in de arena. Maar dan wel tegen wil en dank. Want het tijdelijke huis is eigenlijk veel te klein voor een grootmacht en trekpleister als FC Barcelona. In het Olympisch Stadion zijn maar 50.000 zitjes, terwijl dat in Camp Nou het dubbele was. Het maakt dat de Spaanse landskampioen 70% minder abonnementen in de verkoop deed – van 83.000 naar 27.000 stuks. Nog frappanter is evenwel dat amper 17.500 socio's – zij kregen de kans om een seizoen over te slaan – ook daadwerkelijk beslisten om mee te 'verhuizen'.

Volgens enquêtes heeft dat één grote oorzaak.



Het stadion - gelegen op de 173 meter hoge stadsheuvel Montjuïc - is bijzonder moeilijk bereikbaar. Wie voor het openbaar vervoer kiest, moet zeker nog 20 minuten wandelen bijtellen. Een kabellift is zowaar het alternatief. Of de shuttlebusjes voorzien door de club. In de competitieopener vonden 39.000 fans hun weg, dit weekend tegen Real Betis zelfs 45.000. Aangezien het Barça-publiek veel toeristen telt, hoeven die cijfers in zomermaand september niet te verbazen. Maar Coldplay, Bruce Springsteen en Beyoncé slaagden er recent toch wel in om de arena op de stadsheuvel helemaal te vullen. Sowieso is een avondje Montjuïc verlieslatend voor de Catalanen. Volgens betrouwbare bronnen kost de verhuis de club ongeveer 90 miljoen euro dit seizoen. En dus bloedt niet alleen het Barça-hart, maar ook de rekening.

Extra ring met VIP-boxen

Het is even pijn lijden om straks (hopelijk) de vruchten te plukken. De renovatie van Camp Nou moet namelijk helpen om Barcelona eindelijk definitief uit financiële ellende te helpen. Het stadion uit mocht qua historiek dan wel niet te overtreffen zijn, rendabel in het moderne voetbal was het allerminst. Met amper 5% VIP-ruimte lachen andere Europese topclubs eens. Bovendien was het verblijf ook op vlak van veiligheid niet meer te verdedigen. Volgens een rapport was er in een periode tussen 2019 en 2020 bij 21 wedstrijden concreet instortingsgevaar door scheuren in het beton. Slik.

Eigenlijk lag het renovatieplan al sinds 2014 op tafel in Barcelona, een project van 900 miljoen euro in gang gezet door ex-voorzitter Josep Bartomeu. Alleen zag zijn opvolger Joan Laporta het allemaal net iets ambitieuzer.

Voorzitter Bartomeu stelde in 2014 een eerste keer renovatieplannen voor.

De huidige sterke man van de Blaugrana kwam in 2021 met een stadionplan op de proppen dat maar liefst 1,5 miljard (!) kost. Onder meer door een extra ring met lucratieve VIP-boxen. Door de radicale ommezwaai moest Barça wel weer helemaal opnieuw beginnen met de administratieve rompslomp én moest het op zoek naar extra investeerders. Pas recent sprong het licht weer op groen. Toch vrezen ingewijden van het project dat de rit straks nog behoorlijk hobbelig wordt. Het toonaangevende journalistencollectief The Athletic schetste eerder dit jaar een verontrustend beeld van de dagelijkse werking. Bijna alle originele betrokkenen van het hele stadiondossier zouden zelf vertrokken of ontslagen zijn. Van projectleiders tot een heleboel architecten. "Het huidige project is een lappendeken van vier verschillende bouwheren", klonk het kritisch.

Een schets van het gerenoveerde Camp Nou.

Bedenkelijke Turkse aannemer