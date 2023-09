Demi Vollering sprint met overmacht naar dubbelslag in de Ronde van Romandië

Geen vlakke opwarmer meer. In rit twee van de Ronde van Romandië kreeg het peloton twee beklimmingen van eerste categorie op hun bord.

Het logische gevolg: een uitgedunde groep bleef over aan kop van de koers om de finale te kleuren.

Op vier kilometer van de streep duwde Demi Vollering het gaspedaal in. De Nederlandse van SD Worx kreeg ploeggenote Marlen Reusser, Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM) en Juliette Labous (DSM) in haar zog.

Vollering bleef een moordend tempo opleggen, waardoor enkel Nieuwiadoma nog haar wagonnetje kon aanhaken. Meer zat er voor de Poolse niet in, want in de sprint werd snel duidelijk dat Vollering oppermachtig was.

Ze pakt zo de ritzege én neemt de leiding over in het algemene klassement.