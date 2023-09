Sam Oomen verlaat Jumbo-Visma en shopt voortaan in Lidl

Sam Oomen was bij Jumbo-Visma een nuttige knecht. Hij zat onder andere in de ploeg van Primoz Roglic toen die de Giro en de Vuelta won. Hij is op dit moment bezig aan zijn derde seizoen bij de Nederlandse ploeg.

Maar daarna ruilt hij Jumbo dus in voor Lidl. Daar moet hij dezelfde rol gaan vervullen voor de leiders van het team, zoals Tao Geoghegan Hart (winnaar van Giro 2020). In het shirt van Lidl-Trek wordt Oomen teamgenoot van onder meer Thibau Nys, Jasper Stuyven en Otto Vergaerde.

"Dit voelt echt als de juiste ploeg op het juiste moment", zegt Oomen. "Ik ben dankbaar voor de kans en kijk echt uit naar het nieuwe seizoen. Ik heb de voorbije jaren veel geleerd over mezelf als renner en over het wielrennen. Ik hoop dat ik daarmee Lidl-Trek zal kunnen helpen."