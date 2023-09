Jumbo-Visma versmacht de rest in de Vuelta: "Ik weet niet of dit goed is voor de wielersport"

1, 2 en 3 in de daguitslag. 1, 2 en 3 in het klassement. Jumbo-Visma houdt de Vuelta in een wurggreep. Dat roept uiteraard bewondering op, maar anderzijds worden er ook vragen bij gesteld. Renaat Schotte en José De Cauwer kaartten na de Tourmalet na. Dit is het tweede deel van hun analyse.