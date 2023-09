Geëmotioneerde Vingegaard draagt overwinning op aan dochtertje: "Ik wilde absoluut winnen voor haar verjaardag"

Jonas Vingegaard leek de voorbije dagen de minste van de 3 Jumbo-musketiers, maar katapulteerde zich op de Tourmalet weer helemaal in het clubkampioenschap van zijn ploeg.

"Ik ben ongelooflijk blij met deze overwinning", glimlachte Vingegaard na zijn eerste Vuelta-triomf.

"Een betere dag had ik ook niet kunnen kiezen. Vandaag is het de verjaardag van mijn dochtertje en ik wilde absoluut winnen voor haar. Dit maakt me enorm blij", voegde hij er nog met een krakende stem aan toe.

De kers op de taart voor de Nederlandse formatie. Sepp Kuss werd nog tweede en zit nog steviger in het rood, Roglic vervolledigde het gele podium met een derde plaats.

"We wilden vandaag tijd pakken op onze concurrenten, maar het draaide uiteindelijk nog veel beter uit dan dat we in gedachten hadden."