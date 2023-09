Oekraïense wereldkampioene ziet België als haar tweede thuis: "Hier wil ik altijd springen"

In Oekraïne is Mahoetsjich de voorbije twee jaar nauwelijks nog geweest. Logisch gezien de situatie daar. Maar ze denkt wel veel aan haar land en de oorlog.

"De oorlog zal misschien nog twee jaar duren. Misschien nog een jaar. Maar het is moeilijk. Als je op een kaart kijkt, dan zie je dat Oekraïne heel klein is, en Rusland heel groot.Maar de Europeanen hebben al veel ons geholpen met wapens en door ons gewoon te helpen. En dus geloven we erin. We hebben echt hoop."

In België is ze dan weer wel vaak. Sinds begin dit jaar woonde en trainde ze in Heusden-Zolder. "België is echt mijn tweede thuis. Telkens ik hier kom, denk ik: joepie, ik wil weer springen."

Mahoetsjich is een van de blikvangers op de Memorial morgen. En ze mikt - letterlijk - hoog. "Dit seizoen heb ik al twee keer geprobeerd om over 2,07 te springen. Dus misschien kan ik morgen over 2,07 meter springen. Ik wil heel graag mijn persoonlijk record verbeteren. Ik ben er klaar voor."