Luister of bekijk nieuwe 90 Minutes-aflevering: "Het was een criminele persconferentie van Carrasco"

90 minutes

Hier blijft Filip de oude, al rijdt de niet-presentator van Extra Time tegenwoordig wel rond met een escorte van ‘flikinnen’. Ook Sam is het podcasten nog niet verleerd, hoewel hij het ondertussen al gewoon is dat voorzitters van eersteklassers hem uitnodigen om te gaan lunchen. Als nieuweling is Daan het zeker nog niet verleerd, al hoopt hij dat er niet teveel verandert, want bij Charleroi is er toch nog concurrentie op zijn positie binnengehaald. Gelukkig is er nog ons duo aan Gilles!