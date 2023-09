Het Belgische rugby heeft met TVH nieuwe hoofdsponsor: "Extra duw om sport te laten groeien"

“Met de steun van TVH kunnen we als sport en federatie verder professionaliseren en investeren", klonk het alvast hoopvol bij de federatie. "Onze ambitie is om in 2027 op het WK te staan en om in 2028 deel te nemen aan de Olympische Spelen.”

De nieuwe sponsordeal is een win-win-situatie voor zowel het Belgische rugby als TVH zelf.

“De sport is nog jong in België, maar we geloven in de ambities van de ploegen", doet CEO van TVH Dominiek Valcke zijn verhaal. "We hopen met onze steun de nodige duw in de rug te kunnen geven om de sport nog meer te laten groeien en professionaliseren, in lijn met onze slogan: Keeps you going. De waarden van de sport, namelijk: respect, passie, teamspirit en solidariteit, passen alvast perfect bij onze bedrijfswaarden."

"Mondiaal gezien is het WK rugby het 3de meest bekeken sportevent ter wereld. En gezien de wereldwijde aanwezigheid van TVH als onderdelenspecialist kunnen we hier zeker ook in het buitenland mee uitpakken."