Zweedse derdeklasser ontdekt achterpoortje om "nooit buitenspel te staan", regelmakers "bekijken situatie"

In het hoofdstuk over buitenspel valt te lezen dat "het eerste contactpunt" bij een pass gebruikt moet worden bij het bepalen van offside. En dus niet wanneer de bal de voet verlaat.

De Zweedse club Torns IF wil een revolutie ontketenen in het voetbal. Niet door op een innovatieve manier te trainen of spelers te scouten, maar wel door de voetbalregels wel heel ruim te interpreteren.

De "Torns Pass" in beeld: een speler moet de bal op zijn voet balanceren en dan in één beweging weglobben

Volgens Torns reageerde de IFAB al op hun creatieve uitvinding: "Dit is amusant en interessant", citeert de club IFAB. "In de geest van het spel is dit natuurlijk offside en het balanceren van de bal op de voet kan gezien worden als een andere beweging dan een pass."

Torns trekt die gedachte in twijfel, waarop regelmakers beloven te zullen bekijken "of de verwoordingen aangepast moeten worden in het licht van deze theoretische situatie".

Het is nog maar de vraag of er straks ploegen gebruik zullen maken van het reglementenvacuüm. In de praktijk is het immers weinig waarschijnlijk dat een speler op het veld de tijd krijgt om lang genoeg een bal op de voet te balanceren.

Ach, bij Torns zijn ze ongetwijfeld al tevreden met alle media-aandacht.